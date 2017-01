Samler 300 skyttere

Denne uken og i helgen smeller det jevnt på Bø Grendahus. Vel 300 skyttere er innom i løpet av uken for å delta i stevnet.

Landsdelsskretsstevnet omfatter kretsene Gudbrandsdalen, Oppland, Hedmark, Nord-Østerdalen, Østerdalen og Valdres. De seks kretsene rullerer på å arrangere, og i år var det Gudbrandsdalen sin tur, og Lesja skytterlag står som arrangør.

Slått med én innertreff på hjemmebane

Mange lokale er i ilden i løpet av uken. En av dem er Marita Brendjords, som ledet rekruttklassen sin frem til torsdag ettermiddag. Hennes poengsum på 248 og syv innertreff ble slått med en innertreff mer av Markus Lauritzen fra Sørskogbygda. Marita har skutt et knapt år, og øver to til tre ganger for uken.

– Det er artig å være med, og moro med et stort stevne, forteller hun.

De to konkurrerer også i toppen i Lapua-cupen som går over 12 stevner. De åtte beste i hver klasse møtes i finalen i februar.

Bra deltagelse

Skytterne skyter kun én gang i løpet av uken, 25 skudd. Det er ikke noen finale.

– Vi er godt fornøyde med påmeldingen. Dette er det mest prestisjefylte miniatyrstevnet, forteller Odd Sverre Håkenstad, som ligger på en foreløpig andreplass i klasse 5, bak Roger Nilsen fra Tynset.

De fleste reiser tur-retur for å delta på stevnet, og for mange er det en drug kjøretur. Stevnet holder frem til og med søndag.