Slåstrek med understrek

Lørdag kveld var det premiere på ungdomsrevyen «Slåstrek» på Friheim på Lesja. Navnet ble forklart gjennom en av sketsjene, navnet har opphav fra det engelske ordet punchline.

Gode på scenen

Sketsjene har den ivrige gjengen skrevet selv, og de har satt sammen revyen på egen hånd. Med noe veiledning fra Espen Kviberg Tveit og Hanne Rosenqvist. De forteller at det er en god gjeng som har blitt trygge på seg selv og hverandre på scenen. Det var også tydelig gjennom revyen.

Punchlines

Mobilbruk er sentralt i et par sketsjer, lokalpolitikk, evolusjonsteorien og flere flotte danse- og sangnummer. Alle med gode replikker og et og annet spark. Avslutningsvis var et reflektert nummer som strakk seg fra Lesja til hele verden.

Nerver i forkant

Ungdommene har øvd siden i høst, og flere hadde nerver før de satte i gang med premieren.

– Jeg hadde litt nerver før vi startet, men når vi var i gang var jeg bare lettet. Nå gruer jeg meg egentlig til vi er ferdige, sa Lousie Tordhol etter premieren.

David Berger kastet seg med revyen knapp tid etter familien flyttet til Lesja for et halvt år siden. Det er han glad for.

– Alle sammen er veldig hyggelige, og støtter hverandre. Om noen gjør noe feil, gjør det ikke noe, sier David.

– Jeg skal jammen bli med neste år og. Vi gjør det ikke bare fordi det er gøy, men også for å inspirere andre til å bli med, sa Jonas Nørstegård.

Nesten fullsatt

Hans Bjørner Norderhus lovte før premieren at det ble tidenes beste revy, og både han og Bjørner Utgaard var opptatt av hvordan vi i salen opplevde sketsjene etter premieren. Etter responsen fra publikum å dømme, var det mye applaus og latter å hente for de kreative ungdommene.

Lørdag var det rundt 100 publikum som fant vegen til Friheim, og det er en ny sjanse søndag kveld.