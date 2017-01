«Dombåsdynamitten» tok gull

Kleveland kan med det reise hjem med både gull- og sølvmedalje fra X-Games i helga. Det er regnet som de største konkurransene innen ski- og snowboard, og to Dombås IL-utøvere kan reise hjem med medaljer i sekken.

– Jeg har sett på X-Games i så mange år, og å stå på toppen av podiet betyr utrolig mye for meg, sa Kleveland like etter konkurransen.

Første runden holdt

Kleveland hadde et solid første run, og ledet allerede da med 91,66 poeng. Etter begge rundene var det ingen som kunne nå opp til Klevelands nivå.

– Dombås-dynamitt, sa kommentatorene i TV2 etter Kleveland sin runde.

Andre runden var det mange som var uheldige med landingene, og Klevelands første poengsum ble stående.

– Noen lurte på medaljestatistikken i X-Games, Dombås topper jo hele dritten, sa kommentatoren etter gullet til Kleveland var et faktum.

Riktignok er det hjemlandet USA som har flest medaljer i årets X-Games, med Norge som en god nummer to.

Mons Røisland hadde et svært godt siste run, og var tydelig skuffet over en lav poengsum fra dommerne, som resulterte i en sjetteplass. Lagkamerat Ståle Sandbech kjørte inn til en fjerdeplass, til tross for en skjev landing hentet han seg inn igjen på de siste hoppene.