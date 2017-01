Mot et endret ulvevedtak

Høyre, Frp, Ap og KrF er enige om en ny tolkning av lovverket for ulvefelling.

Partiene ber Regjeringen endre forskrift om forvaltningen av rovvilt, og forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk.

- Vi er ikke enige i tolkningen av naturmangfoldsloven. Det har blitt sett for snevert på lovgivningen, uttaler Høyre, Ap, KrF og Frp.

Partiene kom med dette kort tid før klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) skulle orientere Stortinget om ulvesaken tirsdag morgen.

De har sittet i forhandlingsmøter til seint i mandag kveld og ble ikke enige før i morgentimene tirsdag.

Folks hverdag

Mellom 2000 og 2500 mennesker var samlet til ulvemarkering foran Stortinget mandag kveld. Demonstrantene krevde at regjeringen følger Stortingets vilje i saken.Minst 20 lesjinger og dovringer hadde tatt turen, DÅM åpnet arrangementet og Hanne Velure (H) holdt appell.

- Dette handler ikke bare om ulv og Hedmark, dette handler om respekt for enkeltmennesket og lokalsamfunnet, sa Velure til folkemengden på Eidsvolls plass.

Velure er både sentralstyremedlem i Høyre og nestleder i USS (Utmarkskommunenes sammensslutning). Sammen med demonstrantene kom hun med en bønn til statsminister Erna Solberg om å ta grep og lytte til folket, og se på måten dette blir gjort i Finland og Sverige.

- Vi skal bidra til en levedyktig ulvebestand, det er vi forpliktet til. Dette handler om ulvestammen skal få vokse over de dimensjonene som ble vedtatt i fjor, og de konsekvensene det har. Antall ulv betyr mye for dem som lever og virker i området, sa Velure til applaus fra forsamlingen.

«Vidar må gå»

Det var satt opp mer enn 40 busser fra Nord-Trøndelag i nord til Agder i sør, 25 av dem kom fra Hedmark.

«Vidar må gå» ropte demonstrantene taktfast under markeringen mandag kveld, med henvisning til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.Tidligere mandag hadde også dyrevernsorganisasjonen NOAH en markering foran Stortinget hvor de oppfordret til å ta i bruk andre skadeforebyggende tiltak enn jakt på ulv.

Sterk kritikk

Klima- og miljødepartementet sa 20. desember i fjor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling. Det betyr at lisensfellingskvoten for ulv i 2017 reduseres fra inntil 47 til 15 ulver. En lignende demonstrasjon mot regjeringens ulvevedtak 4. januar samlet mellom 1.500 og 2.000 deltakere. Regjeringens vedtak har møtt sterk kritikk, spesielt fra Hedmark. Kritikerne mener lovavdelingens vurdering ikke forholder seg til barns trygghet, eiendomsrett, jaktrettigheter og lokale næringsinteresser. De mener også vedtaket vil føre til at ulvebestanden vokser utover det målet Stortinget har satt.