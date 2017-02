Solberg tar turen til Dombås

Dovre kommune har fått mye oppmerksomhet i det siste på grunn av X-Games. Helgen var full av gode prestasjoner av lokale utøvere i flere idretter.

– Hva er det i vannet på Dombås, spurte Snowboardforbundet på Facebook etter Marcus Kleveland og Johanne Killis prestasjoner i helga. Tre lokale utøvere skal delta på X-Games i Hafjell i mars.

X-games vekker oppsikt

Det er vel ikke vannkvaliteten statsministeren skal sjekke på Dombås, men hun skal innom to steder på den vel to timer lange stoppen. Hun drar fra Oppdal til Lillehammer, og Dombås er eneste stoppen i Nord-Gudbrandsdalen. Kommunestyremedlem og partifelle Fred Arne Hessen er vert for Solberg.

– Statsministeren ønsket selv å besøke Dombås. Både på grunn av X-Games, men også fordi det er mange år siden sist det var statsminister-besøk her, forteller Hessen.

Skiheis og frivillighetssentral

Tirsdag ettermiddag fra klokken 16.00 oppfordrer Hessen og driver av Dombås skiheiser, Ove Vadet, folk til å ta turen i bakken. Skiheisen har åpent hele dagen.

– Vi håper folk på langrennski tar turen også. Erna vil gjerne snakke med barna, sier Hessen.

Etter besøket i skibakken går turen til Dovre Frivilligetssentral på Furukroken.

Sist en statsminister var på offisielt besøk i området var Kjell Magne Bondevik i 2003, i forbindelse med åpningen av gangvegen i Lesja. Han var også på besøk på Hjerleid da han var i området.