Gutta er klare for ny sesong

Treningene har såvidt startet etter nyåret, og lagene har startet oppkjøringen til første avspark 1. mai. I år har de et treneress i ermet– Tor Christer Siljehaug skal sørge for at spillerne nå kommer i god form.

– Det blir kondisjonstrening en gang i uka, forteller Siljehaug, som selv har mange år bak seg som aktiv fotballspiller.

Sosialt og løyle

Fredrik Flateng fortsetter som hovedtrener for lagene. A-lagene har 32 spillere inkludert fire juniorspillere. Det krever stort engasjement å være med på et seniorlag, mye tid går med til trening og kamper.

– Det er løyle å være med, sier Øystein Groven.

– Og sosialt, istemmer flere av de andre spillerne.

Klubbhuset er treffpunkt før treningen går i gang. Føret er så som så å trene på nå, når underlaget i stor grad er is og holke. Laget ser behovet for en fotballhall på Myra.

– Vi er såpass mange at det er et behov. Vi er kanskje det seniorlaget nord for Lillehammer med mange aktive spillere, sier Erik Vadet, som håper at det også kan bli et samarbeid med videregående skolen om bruk av hallen.

Nye spillere

Mange av spillerne fra fjorårets sesong er med også i år. Christian Myrhaug fra Oppdal fikk visst ikke fornyet kontrakten, men de har fått med seg Joakim Kolbotn fra Otta og Pawel Litwiniuk og Piotr Nowicki fra Lesja.

Divisjonene er endret fra fjoråret, med en divisjon mer. Eliteserien og Obos-ligaen er nivå en og to, og PostNord-ligaen er et nytt nivå tre. Regionligaen er nivå fire. Fjerde divisjon er nivå fem, og femte og sjette divisjon er henholdsvis nivå seks og sju.

Dombås A-lag 1 spiller i femte, og A-lag 2 spiller i sjette divisjon. I femte divisjon er det stort sett nye lag, fra Fåberg og Lillehammer og lenger sør i Oppland og fra Hedmark.

– Det er vanskelig å si hvordan det blir fra fjoråret med helt nye lag, men vi skal ligge «oppi der», sier trener Flateng.

I sjette divisjon er det lag fra Gudbrandsdalen Dombås skal møte. Det blir noen treningskamper før mai, og det eneste laget mangler nå er en oppmann. De oppfordrer interessenter til å melde seg.