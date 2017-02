Frontet frivillig innsats og idrett

Statsminister Erna Solberg (H) hadde en totimers stopp på Dombås tirsdag. Solberg fikk en tur til både Frøysa-kulen i skibakken og til Frivillighetssentralen på Furukroken.

Skole med idrett

I bakken var det rekordmange personer til å være tirsdag ettermiddag utenom påske. Kommunestyremedlem Fred Arne Hessen (H) var lokal vert for statsministeren, og flere lokalpolitikere tok også turen.

– Vi vil vise verdenstoppen og norgestoppen både på skiskyting og i friski her på Dombås. Vi vil også fronte skolen, det er rart når vi har det miljøet som vi har her, at vi ikke kan få til en idrettslinje, sa Hessen.

Solberg sa senere at hun har notert seg utfordringen med videregående skole, men poengterte at det først og fremst er fylkeskommunen sitt ansvar.

X-Games-bygda

Solberg var imponert over de ivrige barna og ungdommen i skibakken. Adrian H. Lyngen og Petter Ulsletten hoppet Frøysa for statsministeren. Elias H. Lyngen var med og viste terrengparken sammen med en god gjeng rekrutter.

– Det ser ut til å være et fantastisk bra miljø her. Dette må være et eldorado for X-Games-bygda, sa Solberg. om skibakken.

Langrenn- og skiskyttergruppa startet treningsøkta hardt med skøyting opp skibakken, før runden gikk videre om Liadroget.

Bowling og suppe

Høyre satser på frivillighet i sin politikk. Hos Frivillighetssentralen på Furukroken fikk Solberg prøve den populære bowlingen deres og fikk varm suppe.

– Frivillighetssentralen er et flott tiltak, og de har et veldig fint opplegg her. Det er ikke bare det de har her, men også det de organiserer utad, sa Solberg.

Hun hilste også på «nett-gjengen», og Eldrid Havn og Dagny Vole som satt med bingo.

– Jeg liker henne godt. Jeg hadde lyst til å ta henne i hånden, og det fikk jeg, sa Vole.

De to er faste stamgjester på Furukroken, og roser vertskapet Anett Haugen og Linda Berntsen. Duoen har med seg mange på laget, og som Frivillighetssentral har de nå også ansvaret for matutkjøring og besøkstjenesten.

– Det var veldig kjekt med besøk. Det er kjekt å bli sett. Hun virker engasjert i frivillighet, sa Berntsen etter statsministerbesøket.

Statsministeren var innom både Tynset, Folldal og Oppdal tidligere på dagen, og reiste videre til Lillehammer etter Dombås-besøket.

Les mer i ukens Vigga