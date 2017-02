Arredondo og Sødal gjester Dombås

Da skal Maria Sødal Arredondo og ektemannen Torstein Sødal holde konsert sammen med Lesja og Lesjaskog sangkor.

Arredondo slo gjennom som artist for over 15 år siden, har mange hitsanger på samvittigheten, er kritikerrost for sin hovedrolle i «Sound of music» i Oslo og har utallige opptredener i inn og utland.

Sødal samarbeidet i mange år med Hanne Krogh på hennes julekonserter, før han ble en del av julekvartetten «Stille natt, hellige natt». En 2 plass i Melodi Grand Prix og 3 plateutgivelser senere regnes han som en av landets absolutt beste mannlige sangere.