Fikk lokal hjelp til internasjonalt bilrace

Onsdag kveld vil du kunne se mange nederlandske biler i Dombås. Over 300 personer deltar i Barrel Challenge, som har stopp på Dombås onsdag til torsdag. Etappen gikk fra Savalen til Dombås onsdag, torsdag drar de videre til Bergen.

Fra Nederland til Danmark

Det spesielle billøpet starter i Nederland, og går via Tyskland, Sverige og Norge, før det er ferdig i Danmark. Bilene som skal kjøres kan ikke være nyere en 1999-modell, og koste maks 500 Euro – cirka 4500 kroner.

Hver dag får deltagerne oppgaver. En av oppgavene i dag var å lage en bil av papp eller papir, todimensjonal eller tredimensjonal, minst en meter lang. Henk Guikenna og Hendry Panjer spurte om hjelp hos elevene på Dombås skole. De fikk god hjelp, i løpet av en time hadde 5. klasse laget tre biler av papir.

Kreative løsninger

Henk og Hendry har to oppgaver til for dagen. En oppgave er fast hver dag – å ta bilde av en levende elg, og illustrere med antall fingre hvor mange dager det er ute i løpet. I dag fikk de tatt bilde med en levende elg for første gang underveis i løpet. Den andre oppgaven i dag var å finne avføring etter moskus. Oppgavene skal dokumenteres i form av bilde på facebooksiden til Barrel Challenge, og de får poeng for hvordan de løser dem. Og hvordan fikk de tak i moskus-bæsj?

– På internett, vi googlet etter bilde, forteller de åpenlyst.

Det er lov med kreative tolkninger av oppgavene.

Billig farkost

Volvoen til Henk og Hendry har over 700 000 kilometer på hjulene. Prisen på bilen var 250 Euro, og de har lakkert den selv.

– Vi har ikke hatt noe tull med den, sier Henk.

– Bortsett fra i morges, påpeker Hendry.

– Ja, da ville den ikke starte. Det var 20 minusgrader, forklarer Henk.

De får sett mye på turen, og møter mye folk. Riktignok er det ikke alle som kommer helt i mål, de to forteller at bilen har røket hos noen underveis, og noen har krasjet på turen.

– Hvorfor er dere med på dette, spør vi.

– Hvorfor drar folk på ferie? Vi gjør det for å ha det moro, sier Henk.

Fulle hus

Med cirka 170 biler og 300 deltagere er det fulle hus hos overnattingsbedrifter på Dombås onsdag til torsdag. Løpet avsluttes i Bergen, fra her går turen videre med båt til Hirtshals i Danmark. Fredag er løpet over, men det er også en variant av løpet om sommeren. Og det er også mulig å delta på moped. Vinneren av løpet får en pengepremie.