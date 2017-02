Langreist kjærlighet

Nå skal det være sagt, begge disse er hunder. Nærmere bestemt av rasen Pumi. Og forholdet har de hatt lite innvirkning på selv.

Det er det eierne Ildiko Repasi og Lisbeth Åvangen som har stått for. Nå håper de at det kommer et valpekull om et par måneder, som synlig resultat på turen. Kontrollert parring har foregått fire ganger, i tillegg har de to hundene sneket seg til en ekstra omgang på egenhånd. Ildiko er sikker på at det ar vært vellykket. Det var ikke sikkert at de skulle finne tonen. Ildiko har hatt tisper som hun mener har blitt forelska i en hund, og nektet å parre seg med en annen hund.

Nytt blod

La oss ta det fra begynnelsen. Ildiko kommer egentlig fra Ungarn, hjemlandet til hunderasen Pumi. Hun har hatt flere forskjellige hunderaser, men falt til slutt pladask for denne rasen. Den har tatt henne på hundeutstillinger over hele verden, blant annet til Helsinki. Her ble hun kjent med norske Jacky Neraas, som også er ivrig pumidame.

En av Ildkos tisper ble parret med en sønnen til en av Jackys hannhunder, med flott resultat. Jacky reiste senere over til USA for å hente med seg en valp fra en av Ildikos valper. Hun annonserte på Facebook at hun skulle over for å hente hund. Da tok det ikke lang tid før en annen pumielsker, Berit Pedersen fra Ringebu, meldte fra om at dette er en tur hun ønsker å være med på.

Senere har også Berit henta seg hund fra Ildikos oppdrett. Ildiko ville gjerne bruke flere av hundene fra Jackys oppdrett. Slik kom de i kontakt med Lisbeth og Ares.

- Det er viktig å få inn nytt blod til avl, sier Ildiko.

Jacky sier det er en ære at Ildiko reiser fra USA fordi hun ønsker arvestoffer fra en hund som hun selv har avlet fram. Lisbeth er enig.

- Dette er stort. Du vet, Ares er bare en landsens gutt, spøker hun.

Gode egenskaper

Jacky er egentlig allergisk mot hunder, men ikke mot Pumier. De røyter nemlig ikke. Berit har hatt flere forskjellige hunderaser, men har falt ned på at Pumi er absolutt best. Ildiko mener dette er eksepsjonelle hunder, både i utseende og temperament. Hun får ivrige nikk fra damene rundt. De fire pumidamene som møttes på Lora kan ikke si annet, med fem pumier tilstede.

En av dem er Ares´datter fra et «tidligere forhold», to av dem er hentet til Norge fra USA - der en av dem er Ankas halvsøster.

Ildiko skaffet seg Pumi første gang på grunn av at hun trengte en gjeterhund til sauene sine, og hun kjente til denne rasen fra hjemlandet Ungarn. Hun falt pladask.

- De har en stor arbeidsmoral. Dessuten får de deg alltid til å le. Og de er gode aquilityhunder, for de er født lydige, mener hun.

Nå er hund livet. Hun og mannen driver også kennel, der de henter hundene i New York City - en fire timers kjøretur unna. Det er poplulært å ha hundene sine på kennelen hos Ildiko og mannen, med store områder der hundene kan løpe fritt.

Ildiko er svært bestemt på at det ikke er hvem som helst som får kjøpe valper fra hennes oppdrett. Hun er godkjent av American Kennel Club, og deltar på Westminster, USAs viktigste hundeutstilling. Kanskje det en dag er en hund med med lora-blod i seg som deltar på det store hundeshowet.