Skicup for alle

Oppland Freeski satser på bredden. Under helgens cuprenn i Dombås skiheiser var det nesten 60 deltagere fra 6 til 19 år.

Cuprennet er arrangert for andre gang på Dombås. Det var også arrangert i fjor, og det er Torger Fenstad fra Oppland Freeski og Stein Ove Kvatningen som hadde ideen til en slik cup.

Målet er at det skal være moro for alle. I fjor startet cupen på Hafjell med åtte løpere, 35 på Dombås og 57 startende i Gausdal. Allerede i år er det større oppslutning rundt cuprennene.

– Dette er et breddearrangement, som har veldig fokus på at vi skal ta vare på alle deltagerne. Det skal være artig for alle, forteller Fenstad.

Mange ulike triks

For de yngste ble rennet holdt på Madonna-hoppene. Deltagerne bestemmer selv om de ville ta det store eller det lille. Alt er lov, om det er bare å hoppe enkelt over hoppet, eller baklengs salto. Gode forsøk belønnes av dommerne.

– Dette er ikke noe prestasjonsjag. Vi belønner heller gode forsøk i stedet for å straffe feil, presiserer Fenstad.

Få jenter

Etter rennet var det pølse og brus til alle deltagerne. Det var flest fra Dovre og Lesja, men og mange som hadde tatt turen fra Gausdal, og noen kom fra Trøndelag for å delta.

– Det er artig at det er på Dombås, syntes Oliver Mariplass Eithun, Kristoffer Svendsgard, Martin Bentdal og Erland Holseth Rykhus.

Helene Rustad (12) fra Dombås konkurrerte alene i sin klasse, og det gjorde også Frida Stokkebø Brodahl (14) fra Trondheim. De kunne gjerne tenke seg at flere jenter deltok.

– Jeg tror de synes det er litt skummelt, sier Helene.

De vil begge to satse på friski fremover.