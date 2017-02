Mølmen deltar i NM

Jon har gått på Rauma videregående skole, og har nå vært lærling på Michelin-restauranten Statholdergården i Oslo i over et halvt år. Han trives svært godt i faget, og gleder seg til å representere bedriften og faget under NM.

Givende

Han beskriver servitøryrket, og et praktisk yrkesfag, som svært givende og sosialt.

– Det er utrolig gøy og givende å være lærling. En lærer å se mennesker raskt, og blir litt bedre kjent med dem etter å ha servert dem et måltid, forteller Jon.

De siste ukene har han vært inne i mye øving før konkurransen. Han skal konkurrere på lag sammen med en andreårslærling, Maria Moldvær. Vanligvis er det andrerårslærlinger som drar på konkurranser, men Jon kvalifiserte seg gjennom en internkonkurranse på Statholdergården, sammen med en førsteårslærling til. Bedriften stiller to lag i NM i år.

Hektisk konkurranse

Konkurransen går over to dager, og det er både praktisk og teoretisk oppgave. Det blir middagsservering til fire personer, der gravet laks og biff tartar skal anrettes av servitørene ved bordet. Kommer Jon og Maria til finalen er det oppdekking til syv personer, og også blindsmaking av øl og vin.

– Teorien skal sitte. Dess mer kunnskap, dess mer poeng har en mulighet til å hente, forteller Jon.

Fronter yrkesfag

Han tror han har funnet yrket sitt som servitør, men utelukker ikke at det blir noe mer studier etter lærlingetiden.

– Å sitte stille på en skolebenk er ikke for meg. Men om et år vet jeg nok hva jeg skal gjøre, sier han.

Jon anbefaler bransjen til flere.

– Jeg vil oppfordre folk til å prøve ut yrkesfag, og gjerne innefor hotell- og restaurantfag. Bransjen mangler rekruttering, det skulle gjerne vært flere, sier han.