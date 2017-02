Rekordstort istølt

Arrangementet går for sjette året, og har blitt en stadig mer populær tradisjon. Istølt er en konkurranse spesielt for islandshester, og på Hjerkinn er det eneste stedet i Norge det blir holdt på islagt vann.

Startarena

Arrangørene er Hlynur Islandshestforening, i godt samarbeid med Hjerkinn Fjellstue og Fjellridning og Kvistli Islandshester. I år er det rundt 100 starter, og omtrent 60 ryttere som deltar. Det er både Martin Hjerkind og Kirsti Vik Hjerkind fra fjellstua og Anne Margrethe Aune Sæterhaug fra Kvistli godt fornøyde med.

– Tanken bak var at det skulle være for lokale ryttere, og en startarena både for voksne og barn, sier Martin.

Og for de som lurer på å melde seg på neste år, lover Kirsti at det er helt ufarlig.

– Det er veldig lite skummelt. Det favner både nybegynnere og ryttere i verdenstoppen. Det er for absolutt alle, sier hun.

På hjemmebane

Dina og Emil Hjerkind deltok på hjemmebane. Dina har stilt til start siden den første istølten i 2011. Hun gikk til finalen med høyeste poengsum i sin klasse.

– Jeg syntes traven kunne gått bedre, sier hun like etter løpet.

Emil deltar for første gang på istølt, men det er hans andre konkurranse på hesteryggen.

Til finalen

Mari Ulekleiv og Stina Ulheim deltar med hver sin hest fra Storengen Islandshest på Dovre. De kom begge to til finalen, og deltar på istølt for første gang.

– Det er veldig artig å være med. Selv om jeg gruvet meg litt i forkant, sier Stina.

Hun har ridd tre år på islandshesten Leynir.

Mari red Gestur, som trengte litt ekstra hjelp for å få framdrift på isbanen. Hun skal huske å ta med pisken til finalen søndag, men fikk låne en av tredje deltageren i puljen, Marit Glærum.

– Det var veldig overraskende å komme til finalen. Det er veldig artig å være med, det er første gangen for både meg og Gestur, sier Mari.

- Godt arrangement

Monica Hjelle, som driver Storengen Islandshest med mannen sin, roser arrangementet.

– Det er veldig flott for rytterne å kunne møtes slik på tvers av stallene, sier hun.

Istølten på Hjerkinn er en uhøytidelig konkurranse, men samtidig er det med noen av Norges beste islandshester og ryttere i verdenseliten innenfor grenen.

– Bare det at Mari får låne pisken av konkurrenten sin, fordi hun skjønte at Mari trengte den mest. Det sier litt om mentaliteten i sporten, sier Monica.

Søndag er det klart for finaler på Hjerkinndammen.