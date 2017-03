Bøyer seg i hatten

Denne snømannen trosser naturlovene og bøyer seg så dypt en snømann aldri har gjort før. For bare to dager siden var han rett og rak i ryggen før mildværet gjorde han gammel på et blunk. Men denne karen holdt hodet kaldt helt til minusgradene kom og reddet han fra å stange hodet i marka. Nå er han en attraksjon for alle vinterferieturistene som reiser forbi langs E6.

Ronnie Revelj som bor på gården i vinterferien forteller at det ble brukt traktor og lasteapparat for å få alle snøballene på plass i høyden.