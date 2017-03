Klare for et realt krafttak

Forrige uke fikk elevene på Nord-Gudbrandsdal videregående skole avdeling Dombås besøk av aksjonskoordinator for innsamlingsaksjonen i Oppland, Martine Rønning Bjørnås.

Flere av elevene enn bare russekullet vil gå dør til dør den 9. mars.

Uhelbredelig kreft

Tema for Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon i år er uhelbredelig kreft. I dag overlever sju av 10 personer som får kreft. Det er likevel mange som får den tunge beskjeden om at de ikke blir friske. Pengene fra årets aksjon skal gå til mer forskning og tilbud for å bedre livskvaliteten til de som i dag lever med uhelbredelig kreft. Elevene tok innover informasjonen fra Rønning Bjørnås, og hun fortalte også hvordan hun har opplevd sykdommen til moren sin. Alle elevene kjente til noen som har hatt eller har kreft.

– Kreft bryr seg ikke, men det kan jeg, og det kan du, oppfordret hun til elevene.

Stor giverglede

Innsamlingsaksjonen startet i midten av februar, og varer frem til 19. mars. Torsdag neste uke vil elevene bruke ettermiddagen på å gå med bøsser i Lesja og Dovre.

– 80 prosent av bøssebærerne våre er russ. I tillegg er det Bygdekvinnelag og Bygdeungdomslag og frivillige som stiller opp, sier Rønning Bjørnås.

Givergleden har brukt å være stor i Lesja og Dovre, og russen tar sikte på å slå gamle «rekorder» under årets innsamling.

– Gi for livet, oppfordrer de.