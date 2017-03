Drømmer i høyden

Det var et besøk i Brimiland som tente ideen.

- En slik klatrepark burde vi hatt på Bjorli også, tenkte Aslak Enstad.

Mange tanker og arbeid er lagt ned i det. Nå er franchiseavtalen med klatreparkselskapet Høyt og Lavt i boks. De planlegger parken som skal på plass på Bjorli. Et selskap i Ålesund arbeider med reguleringsplanen, som i løpet av året skal være klar. Banken er positiv, det samme er flere investorer. Til påske 2018 håper Enstad og kona Lill Stella Høslom at førstemann kan stige opp i høyden i klatreparken på Bjorlivollen.

Informerer politikerne

Denne uka er formannskap og administrasjon i Lesja invitert sammen med representanter fra Nordveggen, Skåppå kunnskapspark, Sparebank 1 Lom og Skjåk til å høre mer om planene. Sinrde Øen fra ProEss skal om reguleringsprosessen, Hans Christian Wilson fra Høyt og Lavt om selve parken. Selskapet har flere parker rundt omkring i landet, med forskjellige aktiviteter for liten og stor.

- Dette vil skape mer aktivitet på Bjorli, og i området rundt. Folk vil gjerne ha tilrettelagte aktiviteter, sier Enstad.

De ser for seg et nedslagsfelt i to timers kjøreavstand fra Bjorli, spesielt mot Vestlandet. 7000 besøkende i løpet av året er det som trengs for å få det til å gå rundt, de håper å bygge seg opp mot 13 000 besøkende. De satser på å holde parken åpen hele året, noe som vil kunne gi to helårsstillinger og flere sesongarbeidere.

- Vi har forberedt oss på å kunne utvide og endre parken dersom det blir behov for det, sier de.

Det har etterhvert blir mange tilbud innen forskjellige typer klatring nedover Romsdalen. Paret tror en klatrepark kan medføre noe positivt for alle.

- Flere tilbydere gir et bredere tilbud som kan trekke flere folk. Klatreparker er veldig populære ute i Europa, sier de.

Flere planer

Parken blir på jordet ved garden, mottak og resepsjon i fjøset på Bjorlivollen. De vil fortsette med eventdrift i tillegg, og lage forskjellige løyper som kan brukes. Gapahuker og en stor lavvo skal kunne by på overnatting. I første omgang vil parken ha en kostnad på seks millioner kroner.

- Denne parken her blir dobbelt så stor som den i Valldal, forteller Aslak.

De har flere planer for hvordan tunet, fjøset og garden skal utvikle seg. De to skal styre bookingsystemet for de nye leiligheten Mørelaft setter opp, et bookingsystem de håper andre utleiere på Bjorli også vil være med på.