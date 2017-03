Fjord Jerven ute med gaffelbåndskade

Det som skulle bli en opptur etter et skadeavbrekk på åtte måneder, ble i stedet en stor nedtur for kaldblodstraveren under et eliteløp på Leangen mandag.

– Han var fin under oppvarming, travet fint og det hele så lyst ut, forteller eier og trener Ola Martin Aasen.

Men under prøvestarten ble traveren for ivrig og hogg til, og det var antagelig da skaden oppstod. Han startet som planlagt, men gnisten var borte.

– Han gikk hele løpet, men jeg så at det ikke var noe sprut i han. Han skulle egentlig tatt dette løpet lett, men i siste sving ga han bare blaffen, forteller Aasen.

Etter slike løp er hestene fulle av adrenalin, men det ble stadfestet at han var halt. Det var ikke før dagen etter at skaden ble klar.

– Da han stod på golvet om morgenen, kjente jeg hva det var med én gang, forteller Aasen.

Torsdag reiser traveren til Melhus for å få scannet høyre bakfot.

– Vi vet ikke hvor stor skaden er, men det kan ta bortimot et år før han kan trave igjen. Skaden behøver ikke være uopprettelig. Han hadde en gaffelbåndskade som treåring også, og bestefaren Järvsöfaks fikk gaffelbåndskade da han var seks, og han gikk løp til han ble femten, sier Aasen optimistisk.

I tiden fremover må det gå forsiktig for seg. Fjord Jerven skal skrittes en gang for dagen i seks måneder og stå mesteparten av tiden inne.

– Det er ikke mye å få gjort med det. Han er ganske grei å ha inne, men det er en del energi som skulle vært ute, sier Aasen.

Så får vi håpe at traveren kommer sterkt tilbake, om skaden ikke er altfor omfattende.