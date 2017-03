Endelig seier igjen

Absolut park's Spring Battle er et elitestop i World Snowboard Tour.

– Det er et elite-event, som i utgangspunktet er samme rangering som US Open. Det var veldig deilig å endelig vinne noe igjen, sier han til Vigga.

Konkurransen går ut på at snøbrettkjørerne filmer det beste runnet de kan i løpet av fire dager. Denne gang fikk utøverne bare kjøre to dager på grunn av været. Ulsletten, som ikke lengre er på det norske landslaget, lover at han skal satse videre neste sesong også.