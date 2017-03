Vil ha åpenhet om fosterhjem

De samarbeider nå med bibliotekene i fylket for å informere om temaet.

– Første bibliotek ut er Dovre folkebibliotek på Dombås, opplyser Line Cecilie Rugsveen, rådgiver i barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst.

Utstilling og temakveld

Biblioteket har laget en utstilling med bøker og info om det å vokse opp i fosterhjem, og det å vokse opp med foreldre som har sviktet dem på ulikt vis. Utstillingen står ut mars og avsluttes med temakveld den 29. mars.

– Vi har bestilt inn en del bøker. Det finnes mye litteratur som er relevant for temaet, sier biblioteksjef Signe Thoresen Rolstad.

Hun forteller at tre fosterforeldre fra distriktet er invitert for å fortelle om sine erfaringer på temakvelden, som er åpen for alle. At bibliotekene er en arena hvor slike temaer blir belyst synes hun er utelukkende positivt.

– Det er kjempefint, dette er jo universelt. Samfunnsdebatten skal gå i bibliotekene, og dette er et bidrag til det, sier hun.

På temakvelden kan en høre de personlige historiene om hvordan det er å være fosterhjem i Nord-Gudbrandsdalen. En får også litt fakta om fosterhjemsomsorgen og barnevern. I tillegg til tre fosterforeldre kommer også en ung gutt som har vokst opp med fostersøsken.

– Det handler om de små ting, det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper med leksene. En som leser for deg på senga og som alltid sier god natt. Det handler om å være trygg, å vite at noen bryr seg, sier Rugsveen.

Hun tror biblioteket er en god arena for å nå ut til folk med informasjon om behovet for fosterhjem, og gi informasjon om hva det vil si å være fosterforeldre.