Avsluttet Vinterles med Lahlum

For det er ikke bare-bare å introdusere Lahlum. Historiker, forfatter, sjakkekspert og politiker er noen av betegnelsene som kan passe. Biblioteksjef Signe Thoresen Rolstad ønsket velkommen til forfatteren Lahlum, som gledelig fortalte om bøkene sine.

Krim

Lahlum har skrevet en krimserie med flere bøker om etterforskeren Kolbjørn «K2» Kristiansen og den skarpe hjelperen Patricia Borchmann. Lahlum har 10-årsjubileum som forfatter i år. Ideen til første boken kom under en togtur fra Gjøvik til Oslo, og er etter ide om en gammel tante til Lahlum, som var dobbelspion under andre verdenskrig.

Ny roman

Det var i hovedsak krimbøkene sine Lahlum fortalte om til de fremmøtte, men hadde mange humoristiske skråblikk og digresjoner underveis.

– Forlaget hadde ikke tro på den første boka og startet med et opplag på 2600. Så langt har den solgt over 80 000 eksemplar, sa Lahlum om den første boka med K2 og Patricia, «Menneskefluene».

Lahlum fortalte at han jobber med en ny roman som kommer til høsten.

Vinterles

Lahlum hadde også foredrag på Lesja torsdag, og skal besøke Sel, de tre Ottadalskommunene. Slik avslutter bibliotekene i Nord-Gudbrandsdalen Vinterles, som har vært en lesekampanje for voksne. I Lesja og Dovre har det samlet vært levert over 110 skjema i konkurransen, flest skjema ble levert i Dovre.

– Det er mange som leser men som ikke nødvendigvis er på biblioteket, sa Thoresen Rolstad.

Som i Sommer+Bok er det en hovedpremie i Vinterles, som ett av bibliotekene får dele ut til en heldig vinner. Alle som deltar får hvert sitt krus, og det ble loddet ut lokale premier

Boktips fra Lahlum

Med påsken like rundt hjørnet, ba Lahlum komme med et boktips til Viggas leser, som ikke var hans egne bøker.

– Det er veldig mye bra krim som blir skrevet. Torkil Damhaugs «En femtes årstid» kan anbefales. Jørn Lier Horst for de som liker politikrim, Gunnar Staalesen for de som liker litt historisk krim og Jo Nesbø for de som liker pompøs og spektakulær krim, sa Lahlum.