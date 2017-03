Kraftgenerator gjennom taket

Huset som rommer generatoren og transformatorene er nemlig bygget med en spesiell løsning, en mulighet til å lette av taket.

60 tonns kran

Bjørn Garsjø fra Støholens i Tynset kom med den nesten 50 tonn tunge kranen som utførte arbeidet. Turen langs vegene med den 2,80 brede doningen gikk greit.

– Det er egentlig en 80-tonner, men den går som 60-tonner uten motvekt, forklarer Garsjø.

Taket på huset er forholdsvis lett, men det er den vel 16 tonn tunge generatoren som krever ordentlig kran.

Prøvekjøring i mai

Svein Halveg i Norsk Grønnkraft AS tok turen for å overvære det kritiske løftet inn i huset. Generatoren, av typen Pelton, er spesiallaget til Kvernåe kraftstasjon, og er produsert i India.

– Det er mest avgjørende her, om noe går galt er det lang leveringstid og da blir prosjektet forsinket, forklarer Halveg.

Han forteller at byggingen av kraftverket går etter planene. Selv om de gjerne skulle hatt vår og sommer under byggingen, har en mild vinter har gjort at entreprenørene har kunnet holde frem med å bygge rørgaten og inntaksdammen.

– Det blir prøvekjøring etter påske, rundt den 1. mai, forteller Halveg.

Det mangler få lengder på rørgaten inn til kraftstasjonen, men den skal spyles ren før den blir koblet inn på turbinen.

Mindre støy

Generatoren har vannkjølingssystem, noe som gjør støyen fra kraftverket mindre. Det avtagbare taket har kroker og drag av limtre, og det er ikke uvanlig at kraftstasjoner bygges med slike løsninger i dag.

– Med mindre noe uforutsett skjer, skal ikke taket av før om 10 års tid, forteller Halveg.

Spetalsverk monterer generatoren og løpehjulet til kraftstasjonen i Kjøremsgrenda.