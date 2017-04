Kongepokal til Ulsletten

Med kongepokalen i hånda og en bronsemedalje rundt halsen kunne han stråle om kapp med sola.

Selv om det var striregn under snowboardcrossen fredag der han tok tredjeplass, var det strålende sol søndag under big air-finalen, der dombåsgutten tok gullet. Han storkoste seg under Norgesmesterskapet.

– Det var veldig gøy. Det var bra nivå på kjøringa og endelig kom sola frem sier han.

Vant Big Air

Sammen med Tina Steffensen vant Ulsletten kongepokalen under NM i big air søndag på Hovden.

– NM ble preget av mye dårlig vær, men i dag var det endelig sol og da ble det utrolig høyt nivå på kjøringen. Det er det beste norgesmesterskapet jeg har sett i big air. At Emil vinner med alle disse gode kjørerne på start viser stor styrke, og gjør at han fortjener kongepokalen for 2017, sier Henrik Thorsen i kongepokal-juryen.

Ulsletten gjorde switch backside 1260 og dobbel frontside rodeo 1080 og tok gullet søndag. På andreplass fulgte Jørn Simen Aabøe og på tredjeplass Isak Ulstein.

– Det var sykt gøy og veldig bra kjøring, men hadde hoppet vært litt større kunne vi sett enda større triks, sier Ulsletten om finalen.

Han har storkost seg på Hovden, til tross for mye dårlig vær og krevende forhold.

– NM er alltid et av favorittkonkurransene mine. Du møter mye folk du ikke så ofte ser – hele gjengen er samlet og det er alltid god stemning.

– Tina Steffensen kom som en underdog til NM og tok tre seniormedaljer. Hun har prestert over evne og vist hvor allsidig hun er. Det er en stor prestasjon fra en så ung kjører. Hun er kanskje det største talentet vi har nå, sier Thorsen.

Denne uka ble det også klart at Steffensen hentes opp fra juniorlandslaget til landslaget. I bakken har hun også levert; Etter sølv i halfpipe og bronse i slopestyle ble det sølv i big air søndag. 16-åringen ble kun slått av Silje Norendal.

Uvant gren

Snowboardcross er en gren Ulsletten vanligvis ikke konkurrerer i, og bronsemedaljen der var nok en overraskelse for mange.

– Jeg har deltatt på snowboardcross før, men aldri vært i nærheten av pallen. Og det skal jo sies at jeg hadde litt flaks denne gangen, med tanke på at jeg slo ut Stian Sivertsen. Men alt kan skje i snowboardcross, det er veldig lite som skal til før man ligger i grøfta, ler Ulsletten.

Ståle Sancbech vant denne grenen og Brage Richenberg tok sølvet.