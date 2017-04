Vant i debutløpet

3-åringen som eies av Johan Dokken, Per Dag Hole og Odd Ulsaker vant foran Selfie og Pique. Kusk Frode Fladen og Robin G.T. holdt ledelsen fra start til mål på det 2140 meter lange løpet. Seieren ble belønnet med 20 000 kroner.

– Det ble et forholdsvis billig løp, men det gikk slik vi hadde tenkt som et oppbyggingsløp der de ikke gikk for hardt ut. Han gikk ikke i kjelleren da han var i mål, for å si det slik, sier Hole.

Det ble et fint førsteløp, og en god erfaring å ta med seg videre. Hole trente selv traveren frem til november. Når står hingsten i treningsstallen til Anders Wolden på Bjerke. Selv jobber den tidligere ordføreren i Lesja nå i Norsk Rikstoto/Norske travselskap i Oslo, og har bosatt seg i Arendal.

– Det passer fint, og jeg er innom stallen flere dager i uka, sier han.

Han har drevet med travhest siden 1986. Det nye talentet hans, Robin G.T. var forhåndsfavoritt etter et godt prøveløp.

– Det å ha en treåring med gode takter er inspirerende. Nå gjelder det å holde han frisk og trene videre, men det er mye som skal klaffe fremover også. Men det står ikke i veien for at man kan glede seg over resultatet, sier han.

Hole var den eneste av eierne som var til stede og så løpet, men neste gang tror han at de andre to også vil komme. Traveren ble kjøpt på åringsauksjonen, og det skal være auksjonsløp i forbindelse med Grand-Prix-helga som går den 12. juni. Det har de som første mål.

– Men han skal ha et par-tre løp før det. En skal ikke ha for mange løp på så unge hester. Det gjelder å ivareta dem best mulig, det er rådet fra treneren, og det bør en lytte på, sier Hole.

Han har alltid hatt varmblodshester, som han synes er vel så lette å trene og ha med å gjøre som kaldblodshestene.

– Og så liker jeg det utseendemessige, sier han.

Hole forteller at når det er flere eiere har de et psevdonym, hos dem er det Stall Josefine, oppkalt etter datteren på ni år.

– Det er hun stolt av, ler han.