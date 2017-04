Milevis med løyper

Ordføreren i Lesja mener løypelaget fortjener ros for den utrettelige innsatsen for å legge til rette for skiturer for alle.

– Dette er folk som er på jobb når mange andre har fri. Vi er bortskjemte, vi skal ha tråkkede løyper til alle døgnets tider. Det må settes pris på, mener Mariann Skotte.

Hun har merket at det er flere folk i løypene de siste årene.

– Det er forskjell på helger og midtuke, men nå er det mange flere i helgene, ikke bare i feriene. Og vi har eit mål i Lesja om at hytteeiere skal være her store deler av året, seier Skotte.

Tilrettelegging

Styreleder Hallbjørn Langstein bor i Vestnes, men har hytte på Bjorli.

– Dette var en kjekk oppmerksomhet. Det er et tegn på at det betyr litt at vi engasjerer oss. Kommunen er en god støttespiller, sier Langstein.

Laila Brøste tar imot påskeegget på vegne av løypelagstyret. Hun forteller at folk stort sett er godt fornøyde med løypene.

– Vi tilrettelegger som best vi kan, sier hun.

Selv om det har vært mildvær før påske, er det godt med snø på Bjorli, og Brøste satser på at alle løypene holdes åpne i påskeuken. Hun takker for påskeegget, og løfter frem et godt samarbeid for å få til engasjement og tiltak i bygda.

– Hvis lokale, kommunen, næring og hyttefolk går sammen, får vi til mer, det er det ingen tvil om, mener Brøste.

Skotte sier seg enig.

– Det er viktig å knytte bånd på kryss og tvers, sier hun.

Gapahukene er et samarbeid som Brøste mener er svært positivt. Mange bruker de to, snart tre, gapahukene langs løypene som egne turmål, eller som en rast på turen.

– Men løypelaget er avhengig av økonomisk støtte. Spesielt med år som i år, sier Brøste, og viser til den snørike vinteren, som naturlig nok fører til mer preparering.

Langstein forteller at finansieringen av «trikkeskinnene» er tredelt. Det er kommunalt tilskudd, samt bidrag fra private og næringslivet.

– Denne sesongen har vi oppfordret hver bolig å gi 600 kroner til løypelaget, og det er mange som er flinke og bidrar, sier Langstein.

Løypenettet krever også vedlikehold sommerstid.