Sporty service i 95 år

Dovreordføreren mener at sportsbutikken utgjør en for- skjell både for innbyggere og tilreisende.

– Det er mange som kunne fått et slikt påskeegg. Men det at en har en lokal sportsbutikk, som har et verksted og kan hjelpe til med ulike ting, i blant utenom åpningstid, det tror jeg betyr mye for turist-ene som kommer hit, sier Fasteraune.

Andreas Holum er fjerde generasjon driver av butikken. Han har to faste ansatte pluss ekstrahjelper og sesongarbeidere. Han setter stor pris på oppmerksomheten fra Faster-aune.

– Påsken er en av de viktigste ukene i året, forteller han.

Selv om påska er sein i år, tror Holum det er mer snø her enn mange andre steder i landet.

– Og det er alltid skispor å gå i, supplerer Fasteraune.

Holum forteller at også truger er i vinden for tiden.

Nisjebutikk

På verkstedet bestreber de seg på å fikse det meste, og kommer gjerne med noen «Petter Smart»-løsninger om det behøves.

– Det at det blir gjort noe, og at en får et svar, tror jeg betyr mye for både påskegjestene og oss som bor her, sier Fasteraune, og refererer til en påske da han fikk selv fikk god hjelp med en knekt ski «uti bua».

Han sammenligner butikker som yter slik verksted-service med små nisjebutikker med for eksempel lokalmat, og tror at mange kan foretrekke det foran større varehus.

– Vi har mange trofaste kunder, både lokalt og blant de tilreisende i bygda. Jeg må få sende en takk til dem også, sier Holum.

– Vi trenger butikker lokalt, men det er viktig at folk benytter seg av dem, sier Faster- aune.