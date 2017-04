Tar over etter sjefen

Raymond Sørensen var den første medarbeideren Jo Skorem fikk. Nå skal han overta for sjefen sin på Hjerkinn.

Det bekrefter styreleder Karl Baadsvik i Villreinsenter nord på Hjerkinn til avisa Opp. For selv om arbeidsplassen ligger midt på fjellet, var det mange som ville ta over for Jo Skorem som har vært sjef for Villreinsenteret siden det åpnet i 2007.

– Vi hadde 26 søkere, 22 av dem hadde mastergrad. Villreinsenteret er en attraktiv arbeidsplass, og har en solid standing i markedet. Vi hadde søkere fra Danmark, Tyskland og Slovakia, sier Baadsvik.

Men blant søkerne var det én som skilte seg klart ut, ifølge styrelederen.

Raymond Sørensen var den første som ble ansatt på villreinsenteret og arbeidet som fagkonsulent i sju år, før han ble ansatt som nasjonalparkforvalter for Rondane for noen år siden.

Nå gjør han comeback på Hjerkinn.

– Han gjorde jobben enkel for oss, sier Baadsvik som bekrefter at Sørensen har takket ja.

36-åringen begynner i jobben 1. august, og Baadsvik håper på en sømløs overgang med Jo Skorem.

– Vi er trygge på at vi har gjort et godt valg. Raymond har faglig stor styrke, har en voldsom arbeidskapasitet og er flink til å omgås folk. Det er viktig for oss som både skal stå for et faglig arbeid og bygge opp attraksjoner, sier Baadsvik til Opp.

– Hva blir den viktigste oppgaven for den nye daglige lederen?

– Det er å videreutvikle Hjerkinn som faglig knutepunkt for kunnskap og forvaltning for fjell og villrein spesielt. Dessuten står han foran en ombygging av Villreinsenteret, og vi håper også at Jo blir med videre og realisere bygningsportalen inn i fangstminneparken.

Her skal arkitektfirmaet Snøhetta, som står bak Villreinsenterets store turistattraksjon Viewpoint Snøhetta, skal designe en isbre i granitt ved inngangen. Det er Skorem som har fått til det langvarige samarbeidet med Snøhetta om et utsiktsbygg som har blitt verdenskjent.

– Du slipper ikke Jo helt?

– Jeg hadde ikke tenkt det, nei!