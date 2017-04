Brett-pionerer

– Sender over et gammelt bilde med noen av gutta s,om la grunnlaget for brettkjøring her på Dombås, ja hva mer enn det må en si. Dombås var den ledende klubb på brett utenfor Oslo med en rekke norgesmestere over flere år fra starten av 1990 årene. At Dombås følger opp med nye toppløpere er bare imponerende, skriver Arne.



Arne har ikke navn på alle, men kanskje leserne våre kan hjelpe oss med det? Kommenter på facebook eller send til post@vigga.no.