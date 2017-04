Samler unge og voksne «uppi bakken»

Arrangørene bak «PåskeTrashen» i Dombås skiheiser er Håkon Vadet, Kai Johansen, Morten Siljehaug og Dag Christian Bakken. De lover et arrangement for absolutt alle.

– Det blir et uhøytidelig downhillrenn i Reinstråkket. Det er åpent for absolutt alle, og har ingen regler, forklarer de tre.

De vil gjerne ha med både unge og voksne på konkurransene.

– Det blir mye for unger først på dagen, og på ettermiddagen og kvelden blir det mer for voksne, forteller Dag Christian.

Det blir musikk i bakken under arrangementet, og samlingspunktet vil være på Flata. Trolltun holder after ski senere på kvelden.

Lang tradisjon

At folk drar «uppi bakken» for sosialt samvær, skikjøring og en fest skjærtorsdag, er en lang tradisjon. Før var det Kløfta som gjaldt. Håpet til arrangørene er at de skal klare å samle folk i større grad, i stedet for at folk gjerne sitter mer spredt.

– Det blir et intimt arrangement, som blir nærme downhilltraseen. Vi skal også ha bar og grilling, forteller Kai.

– I år blir et prøveår. Hvis det blir suksess, og folk kommer, jobber vi hardere for det neste år. Vi satser på at det blir tradsisjon, sier Dag Christian.

Først i uka har de fått tak i premier til konkurransen hos lokale bedrifter, Onsdag bygges det rails og hopp til konkurransen. De tar ting litt som det kommer under arrangementet, men vil også holde romperacer-konkurranse.

– Det skal være artig, sier de fire, og oppfordrer folk til å ta turen til bakken skjærtorsdag.

PåskeTrashen arrangeres under «RingVigga», et begrep som startet som en intern spøk og en hashtag på Instagram.

– Dag Christian kunne skryte av noe som egentlig ikke var så bra, for lite til VG, men kanskje stort nok for Vigga, forklarer Kai.