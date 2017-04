Dyretragedie på Lesja

Brannmannskap og politi fikk melding om en brann ved 9-tiden fredag morgen. Brannsjef Åge Tøndevoldshagen forteller at da de var kommet på stedet var fire kyr reddet ut av fjøset. Besetningen var på mellom 40 og 50 amme- og melkekyr, men resten var ikke til å berge. De fire kyrne som var reddet ut måtte avlives på grunn av røykskade, etter å ha blitt undersøkt av veterinær.

Innsatsleder i politiet, Haakon Bolstad forteller det var et vitne som så at brant, og meldte i fra om brannen. En drøy time etterpå hadde brannmannskap kontroll på brannen.

– Det vil bli gjort en kontrollert nedbrenning, det er ingenting å redde her, forteller Bolstad.

Fjøset lå isolert på et jorde i Bottheimsgrend på Lesja, og var et samdriftsfjøs. Det var ikke fare for spredning til andre bygninger.