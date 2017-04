Hedret for Fritt Ord-pris

Torsdag var de fem elevene Kaisa Heidsve, Synne Vorkinn, Silje Grothe, Lina Asora Storhaug Rognerud og Margit Hågå fra Nord-Gudbrandsdal videregående skole avdeling Dombås i Oslo for å delta på prisutdelingen i Fritt ords konkurranse.

Fredag ble de hedret av medelever og ansatte ved skolen, samt 9. klasse som var på omvisning denne dagen.

Folkefiender

Fritt Ord holder en årlig konkurranse for elever i videregående skoler, der de blir oppfordret til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema var "folkefiender".

Det er første gang noen har vunnet konkurransen med et medieinnslag. Mittigard syntes det derfor var ekstra artig at elevene fra "lille" Dombås-skolen slo både finalistene Ullern og Oslo katedralskole, samt andre bidrag fra medielinjer.

Lærer Ola-Matti Mittigard har flere år oppfordret elever til å sende inn til konkurransen. Han roste elevene sine. Overfor niendeklasse og andre elever poengterte han at seieren viser at en kan hevde seg selv om en kommer fra små steder.

– De har fanget essensen av "En Folkefiende" på en veldig fin måte, forteller Mittigard.

Forsvarer barnevernet

De fem elevene tar barnevernet i forsvar. Skuespillerne er mødre og lillesøster, og prisvinnerne presiserer at det er et oppdiktet manus uten rot i virkeligheten. Innspillingen skjedde på en søndag, og manuset ble presentert like før filmingen, uten at skuespillerne var særlig forberedt på handlingen.

Men tematikken i seg selv er i høyeste grad virkelig, og alvorlig.

– Vi diskuterte temaet folkefiende, og om hvor stor rolle media og sosiale medier har i samfunnet vår, forklarer Vorkinn.

Oppgaven fra læreren ble ikke karaktersatt, men var tenkt som en oppfordring til elevene.

– Vi ble stilt spørsmål om hva som er en folkefiende, og kom opp med at barnevernet gjerne blir framstilt som "skurker". Det er ofte feil og ensidige saker i media, fordi barnevernet har taushetsplikt og kan ikke forsvare seg, sier Heidsve.

De fem har kjent hverandre siden de var små, og har samarbeidet mye tidligere.

– Vi var ikke med for å vinne, forteller Hågå.

– Det var en veldig inspirerende oppgave, og vi fikk en idé vi tente på, forklarer Heidsve.

Ros fra Ude og Åmås

Prisen ble delt ut i de historiefylte lokalene til Fritt Ord i Urianenborgvegen i Oslo. Før utdelingen visste ikke de tre finalistene hvem som gikk av med seieren i konkurransen.

– Det var veldig stas å være der, i så flott lokale, med kanapeer og fine taler. En måtte nesten klype seg i armen, sier Hågå.

De fikk lovord fra Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, og Solveig Ude, tidligere helsesøster og som har lagt ned et stort arbeid for å forebygge og avdekke vold mot barn. Hun mener filmen kan bli brukt i faglig sammenheng, og kanskje i undervisning.

De fem håper filmen kan komme til nytte.

– Vi er veldig stolte over det, det er stort for oss å kunne spre budskapet lengre, sier Heidsve.

– Her det er et lite samfunn kan slike saker bli ekstra vanskelige, sier Hågå.

– Vi har sett større nasjonale saker om barnevernet, og kommentarene på facebook viser at det er lite respekt for barnevernet, sier Vorkinn.

Folkehøyskole etter russetid

Premien for konkurransen ble 7000 kroner til hver av deltagerne, og en reise til Strasbourg med besøk hos EU-parlamentet, Europarådet og Menneskerettsdomstolen. Prisvinnerne forsikrer om at premien ikke vil gå med i russefeiringa. Trolig vil de bruke noe av pengene til å delta på filmfestivaler.

Rektor for Nord-Gudbrandsdal Videregående skole, Kristin Undseth, overrakte en hilsen fra skolen. Det er skolestedets andre vinner i Fritt Ord-konkurransen, etter Åshild Slåen vant samme konkurranse i 2015.

– Dette forteller om gode elever, men også om gode lærere. Siden det ser ut til å gå i en syklus, får vi oppfordre Lom neste gang, sa Undseth, tydelig stolt over prestasjonen til elevene.