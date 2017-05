Omkom i kollisjon med vogntog

Avisa Opp skriver at politiet meldte om ulykken 15.26. Ulykken skjedde ved Nestavollen, drøye to mil fra Hjerkinn.

Ifølge politiet på twitter var det alvorlig personskade i ulykken hvor to personer er involvert.

Like før halv fem bekrefter politiet at sjåføren i personbilen, som var på vei nordover på E6, er omkommet.

«Flere vitner på stedet opplyste at personbilen kom over i motgående kjørefelt», skriver politiet på twitter og legger til at saken etterforskes.

– Det jobbes med å få tak i sjåførens familie, og vi avventer derfor å gå ut med navn, kjønn og alder på vedkommende som førte personbilen, sier operasjonsleder Håvard Høyem ved Trøndelag politidistrikt sør til OPP.

Begge sjåførene førte norskregistrerte biler, og den norske vogntogsjåføren blir nå tatt vare på av helsepersonell.

E6 er sperret av vogntoget som står på tvers av E6 i en av svingene på ulykkesstedet. Veien kommer til å være stengt i flere timer framover, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter. Det er omkjøring om Folldal på Rv 29 og videre nordover på Rv3 til Tynset og Ulsberg.