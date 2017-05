- En vinn-vinn situasjon

Mandag var det offisiell åpning av lokalene. Det er nå tatt i bruk av Solveig x 2. Solveig Græsli, som arbeider med turguiden i Lesja, og Solveig Brøste Sletta, som er innleid næringskonsulent fra Nordveggen AS. Det er også plass til gjestekontor, gründere som trenger kontorplass en periode og andre.

Kreativt klima

Det er en fornøyd rådmann som kan se at ett av hans kommunale hjertebarn våkner til liv. Oppussingen av de gamle blomsterbutikklokalene har en delt begrunnelse. Det er knapt med kontorplasser på kommunehuset, og rådmann Sægrov ønsket å skape et nytt og kreativt miljø.

- Dette skal være et sted der det skal være klima for å komme med ideer og tanker, og se på utviklingsmuligheter på en fordomsfri måte, sier Sægrov.

Han ønsket seg et sted der flere miljøer kan møtes, slik at fellesskapet kan gi effekt.

- Vi er nødt til å tørre å si at vi ikke er flinke til å tenke kreativt i kommunen, mener han.

Inngangen er bevisst gjennom ekspedisjonen på kommunehuset, for å knytte tilhørigheten mot kommunen. Det skal være åpne dører, alle som ønsker en prat er velkomne innom.

Målrettet ungdom

Kreative tanker trenger også kreative ideer. Her kommer Victoria inn i bildet. Hun går første året på design og handverkslinja på Gjøvik videregående skole. Mor Vigdis Nedregård, som arbeider i administrasjonen i Lesja kommune, kom med spørsmålet om ikke datteren kunne få bruke lokalene i et skoleprosjekt. Sægrov tente på ideen, og nå er freshe lokaler en realitet. Rådmannen er så fornøyd at han ønsker å gi 16-åringen sommerjobb, med å gi kommunestyresalen et sårt tiltrengt ansiktsløft. Dette skal behandles av kommunestyret så snart som råd. Eleven har allerede begynt å tenke på hvordan dette kan løses.

- Jeg ønsker at kommunestyresalen blir et rom som alle kan bruke, sier ordfører Mariann Skotte.

Viktig prosjekt

Som eneste elev i sin klasse har hun fått designprosjektet sitt realisert. Planene er klare, hun satser mot høyrere utdanning innen både interiørarkitektur og arkitektur. Hun har et ønske om å hente inn erfaring fra utlandet både gjennom arbeid og utdanning.

- Jeg vil skape noe nytt og noe eget, sier hun målrettet.

Hun sier prosjektet på Lesja har vært lærerikt, og er et stort pluss. Hun har brukt grønn, som er en beroligende farge, og forsøkt å få til en frisk profil. Dette har hun lykkes godt med, i følge de andre rundt møte bordet.

Å prøve er viktig

Sægrov mener næringssatsingen kaster av seg allerede. Flere enn tidligere har søkt om næringstilskudd, Sægrov mener det er på grunn av at potten har økt. Han er glad for at mange vil satse.

- Det er ikke farlig å ikke lykkes. Det er farlig å ikke prøve, mener han.

Plass til flere

Brøste Sletta håper å få selskap av prosjektledere som må i arbeid hvis Lesja får tilslag på prosjektmidler det er søkt om. Ordføreren og rådmannen håper at både kommunen og bedrifter blir flinkere til å ta inn sommervikarer under utdanning. Dette både for å gi relevant erfaring, men også knytte kontakter opp mot dem som er borte fra bygda.

- Det kan gi dem god erfaring, og en lyst til å komme tilbake til bygda, sier de.