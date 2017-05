Feiring og honnør

Heimevernets Skole- og Kompetansesenter arrangerer årlig en markering i anledning frigjøringsdagen og veterandagen.

Norges frihet

HV-sjef oberstløytnant Ove Staurset holdt tale, og la ned kranser ved minnestøttene.

– I dag feirer vi Norges frihet. Dagen minner oss også på om hvorfor Norge har behov for et væpnet forsvar. Og hvilke tøffe prøvelser det er for de som sitter igjen hjemme. For oss med uniform minner det oss også på hvilket ansvar vi har, sa Staurset til forsamlingen.

Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land. Bare i Heimevernet er det nærmere 4.000 soldater som har hatt utelttjeneste, og som tjenestegjør i HV akkurat nå.

77 år siden andre verdenskrig

I år er det 72 år siden frigjøringen og 77 år siden andre verdenskrig startet. Den ene kransen ble lagt ned for å hedre og minnes kaptein Robert Losey. Han var den første amerikaneren som falt under andre verdenskrig, under et tysk bombeangrep mot jernbanestasjonen 21. april 1940.

Staurset la og ned en krans for alle norske soldatene som gav sitt liv under kampene i aprildagene i 1940. Han kunne fortelle at ett av navnene på minnestøtten var hans datters oldefar.

– Aldri igjen

Ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune la ned den tredje kransen.

– La oss minnes den sorg, det slit, de lidelser og det savnet som nordmennene opplevde i 1940 til 1945. Må det aldri hende igjen, sa Fasteraune.

Dombås musikkforening sto tradisjon tro for musikken.