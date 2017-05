Tok med kjøleskapet ut

Tanken var å gjøre folk mer bevisste på hvilke matvarer som er norske, eller produsert i Norge.

Gresk youghurt fra Norge

Ett eksempel de aller fleste tok feil av, var Tines og Synnøve Findens greske youghurter. Tines er produsert på Frya, men er merket Yoplait, og lite som tilsier at det er produsert i Norge. Det står på emballasjen til Findens produkt at det er produsert i Hellas, men den karakteristiske «norske» budeie-logoen var trolig noe av årsaken til at mange trodde den var produsert i Norge.

– Vi mener mye er dårlig merket. Når det er produsert i Norge, burde det stå tydelig på emballasjen, sier leder i Dovre Bondelag, Bjørnhild Vigerust.

Sekretær i Bondelaget, Ingvild Haugom sier seg enig.

– Det er ofte vasnkelig å finne ut om det er produsert i Norge eller ikke, forklarer de.

For eksempel er flere korn-produkt ikke merket, og det står heller ikke noe om Og de to mener forbrukerne har mye makt til å styre dette.

Skapbonde

Bondelaget delte ut «skapbonde»-button til alle som prøvde å gjette på hvor matvarene kom fra i kjøleskapet. Ideen om «skapbonden» er lokal, selv om merkene ble trykt opp av Bondelaget sentralt i fjor.

– Noen matvarer er umulig å dyrke her. Men det kan likevel være norske arbeidsplasser av foredlingen, sier Vigerust.

Hun viser til appelsinjuice, der noen merker blir produsert i Norge. Mens Nora, som har syltetøyfabrikken i Norge, importerer jordbær fra Polen.

– Folk blir litt overrasket. Det har blitt mer fokus på Norsk mat, og folk vil gjerne støtte bøndene, sier Haugom.

Oppgjørets time

Stortingskandidat Ivar Odnes (Sp) brynet seg også på matvare-kunnskapene. Han tror forbrukere blir mer og mer bevisst på hvor maten kommer fra. Men han mener regjeringen kommer med skambud til bøndene i jordbruksoppgjøret.

– Det er et hån mot oss. De vil ha økt norsk matproduksjon, men villkårene har ikke sammenheng med dette, sier Vigerust.

Det vil bli kampanjer under forhandlingene.

– Vi satser på snille aksjoner. Jeg tror vi tjener på å være på lag med forbrukerne, sier hun.