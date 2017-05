Russen er løs

Russen er fordelt på to biler - Soria Moria og Los Locos. I tillegg er det fire vandreruss. Los Locos har lagt en god del arbeid i russebilen, mens Soria Moria har gjort det enkelt med lånt bil til formålet.

– Vi har gjort mye arbeid, og har gjort det meste selv, forteller Vilde Sillibakken og Elise Hage.

Poenget med russetiden er likevel å ha det gøy. Til høsten spres klassen fra Tromsø i nord til Mandal i sør. For de fleste er det folkehøyskole som er planen.

– Vi er nok en snill russ. Ferskingene synes det er litt kjedelig, forklarer de.

Dette til tross for at russeknuten om å bortføre en fersking allerede er tatt.

– Så skal vi dele ut is til barnehagene, forteller Vilde Sillibakken.

Selv tror de ikke det er så stor forskjell å være russ på Dombås, som på Hjerleid.

– Siden det er så nytt bygg, er de mer redde for at vi er for viltre inne, forklarer Jakob Korban.

– Vi er kanskje mer synlige i sent-rum, sier Live Ødegård.

Presidenten er Oda Marie Løftings- bakken og visepresident er Maria Hovhaugholen. Det er ikke så mye som følger med de øverste vervene for russekullet.

– Det er ikke en spesielt hard gjeng, jeg tror de fleste klarer å passe på seg selv, forteller Løftingsbakken.

Hun skal holde tale på 17. mai-feiringen på Dombås. Da blir det også salg av russeavisen der russen ferdes i Lesja og Dovre.

Vi spør om det kommer noen spark hit eller dit i avisa, men de holder kortene tett til brystet.

– Overskrifta på magasinet er artig, men den er hemmelig. Den representerer oss slik vi er, sier Løftingsbakken.

