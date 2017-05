– Eliteracet er kommet for å bli

110 løpere stilte på startstreken under Eliteracet lørdag. Alle sjåførene var A-finalister på utvalgte løp i fjor, som var kravet til å få invitasjon til løpet. Eliteracet er et nytt konsept. Anders Kongsrud fra Vågå hadde ideen til løpet, og Norsk Motor Klubb Nord-Gudbrandsdalen er arrangører.

– Jeg har med meg en solid gjeng til å gjennomføre, sier Kongsrud.

Datoen for neste år er allerede satt. Det blir den 19. mai, da er 17. mai på en torsdag. Med deltagere fra Alta til Kristiansand trengs det en "oval helg" for reisen sin del. Løpsleder Kent Rudi håpet å få publikumstallet opp i 1000 i løpet av lørdagen.

– Det ble cirka 1000 med mekanikere, sjåfører og publikum, sier en godt fornøyd Rudi.

Både på banen og blant publikum var det nesten landsfinaletilstander. Deltagerne var delt inn i tre klasser, åpen, junior og damer.

Lokale resultat

Det var fem kjørere fra arrangørklubben som deltok. Tom Erling Nårstad fra Otta gjorde det best av de lokale, med en sjetteplass i finalen. Nårstad hadde tre heat-seiere, og var dermed naturligvis til A-finalen.

– Det er veldig høyt nivå, sa Nårstad etter å ha kjørt første heatet.

I finalen var det Jørn R. Grinden fra Elverum som tok seieren, foran Alexander Hauglid fra Valdres og Magnus Bergsjøbrenden fra Gardermoen.

– At Eliteracet har kommet for å bli, det tror jeg helt sikkert. Det er helt rått det de har fått til her, sa Grinden til bilcross.no etter seieren.

Neste lokale på lista var Kjell Bævrevoll fra Dombås. Han tok en 12. plass etter to heatseiere og finaleplass. Bævrevoll punkterte i første heat, men klarte å holde teten de to siste heatene.

Arild Olderløkken tok en 30. plass, Morten Flateng tok en 37. plass. Anders Kongsrud ødela motoren i første heat, men fikk byttet. Det ble derimot ikke noen poeng å hente, og en bunnplassering.

Kongsrud var godt fornøyd med arrangementet, som samlet så mange kjørere på starten av sesongen.

– Vi må si oss stolte av dette, sa Kongsrud.

Og arrangørene fikk ros også av de tilreisende. Bjørner Henriksen og Roy Petter Brenden i juryen roste arrangørene.

– Det er et genialt løpskonsept de har fått til. Og på ett av de fineste stedene i landet, sa Brenden.

De to hadde full oversikt fra topptårnet i klubbhuset, som ble bygget på dugnad til landsfinalen i 2014. Mange sjåfører roser Bjorli-banen, som de mener er utfordrende, men moro.

– Det som gjør det så bra her er at det er så dyktige folk som arrangerer, med en utrolig stå-på-vilje, sa Brenden.

– Og måten vi blir møtt på, det er så hyggelige folk, det er bare koselig, sier Henriksen.

Tradisjon

Arrangørklubben NMK Nord-Gudbrandsdal håper at løpet blir en tradisjon.

– Vi prøver noe som ingen har prøvd før, sier Kent Rudi.

Han mener de kunne hatt flere på startstreken, men det er ikke poenget med dette løpet.

– Vi kunne sikkert hatt 200 på startstreken, men i vil ha kvalitet og klare en god gjennomføring, sier han.