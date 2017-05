Går Norge på langs for en god sak

Ferden startet i Lindesnes, og målet er Nordkapp. Og mens de går, samler de inn inntekter til et godt formål. De to ønsker å øke kjennskap og kunnskap til sykdommen ALS.

Vet lite om ALS

De to studiekameratene ville gå Norge på langs uansett, men benyttet anledningen til å kunne gå for en god sak. Begge to er utdannet ergoterapeuter.

Turen ble til «Knoll og Tott går for ALS». De når ut til folk gjennom sosiale medier, og har mål om å nå 100 000 kroner når turen er ferdig.

– En vet veldig lite om sykdommen, sier Einar.

Det er nylig startet et forskningsprosjekt hos NTNU i Trondheim, og dette vil pengene de samler inn gå til.

Pilegrimsleden

Tirsdag fortsette de to ferden fra Dombås til Dovregubbens Hall.

De to går dagsetapper på to til tre mil.Målet er å gå 2700 kilometer på opp mot tre måneder.

– Vi følger pilegrimsleden til Trondheim, og følger omtrent svenskegrensa nordover, forklarer de to.

I hovedsak ligger de i telt, men de tar gjerne i mot om de blir tilbudt en natt i en ren seng.

– Det setter vi stor pris på. Det er deilig å komme seg inn i blant, sier de to.

Natt til tirsdag fikk de overnattet og tørket klær hos Dombås Hotell.