Moskus til besvær

Torsdag skulle familien Gramshaug ut en tur med bilen, men ble stoppet av denne karen som lå i tur- og sykkelvegen ved Vålåsjø. Bilen er parkert ved bommen et stykke fra hytta, hytta ligger omtrent midt på langsiden av Vålåsjøen.

– Moskusen hadde lagt seg til cirka 200 meter borti vegen, så vi droppet å gå forbi, sier Katrine Gramshaug.

En meget lang omvei for å komme til bilen gjorde Katrine, mannen og de to barna ventet med bilturen, og tok med ekstra vann tilbake til hytta for sikkerhets skyld.

Ikke sett moskus så nærme

Moskusoksen kom så nærmere hytta, og beitet like utenfor hytteveggen.

– Vi har ikke sett moskus her før, men vet at de har gått i området her. Vi har funnet ull, forteller Katrine.

Fredag er målet å ta turen til Oppdal Badeland.

– Vi har ikke sett den her, men den er nok i området, sier Katrine fredag morgen.

Familien har sett moskus på Dovrefjell før, men ikke på så nært hold. De har heldigvis ikke utedo på hytta, forteller Katrine lattermildt.

Hun forteller at oksen virker rolig, men er veldig stor.

– Jeg håper egentlig vi ikke ser den mer i helga, sier hun.

Vårbeite

På denne tiden av året tar gjerne moskusen turen ned til lavere strøk på vårbeite. Bjørkeskogen ved Vålåsjøen er utenfor kjerneområdet til moskusen, men det er ikke uvanlig at dyrene oppholder seg her.