Wentzel flytter hjem

Han føler på en måte at ringen er sluttet, for her drev faren Jørgen Wentzel også butikk.

– Vi ble litt emosjonelle i går kveld da vi hadde siste finpussen og begynte å tenke tilbake. Det var ganske spesielt sier han.

I dag blir det nok også mange følelser når han ønsker kundene velkommen til ny butikk.

Lokalene er mindre og mer intime enn de var på Storrustenbygget, der familiebedriften har vært siden slutten av 2006. Hele familien har vært involvert når Wenzel Optikk skulle fornyes. Datteren Christiane har vært interiørarkitekt, mens samboeren hennes Jo Rosten har utført ideene. Sønnen Jørgen har vært den som har tatt seg av den tekniske biten, mens kona Wenche har vært barnepike for barnebarnet Ada.

Familien synes det er godt å være tilbake, og det synes mange av kundene også.

– Det er mange som husker gamlebutikken og som har et forhold til den, sier Nils Morten, som bor i toppetasjen sammen med kona Wenche.

