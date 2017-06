Byr opp til stjerneduell

Neste torsdag kommer nemlig et fullt fotballag fra Norges Fotballforbund til Dombås. De har med seg tidligere landslagsspillere som Frode Grodås, Gunnar Halle og Tom Sundby.

– Det blir en sjuer-kamp på to ganger 20 minutt, forteller Per Arthur Olsen, en av initiativ- tagerne bak.

Kampen skal dømmes av en tidligere FIFA assistent-dommer.

1000 kroner per baklengsmål

For å sette en ekstra spiss på kampen, lover Old Boys-gutta å betale 1000 kroner per baklengsmål de setter inn. Pengene vil gå rett til fotballhall på Myra.

– Hvordan er statistikken for baklengsmål hos dere?

– Den er uviss. Det kan bli et par tusen, eller mye mer, sier Per Arthur.

Trening først

Det er ikke bare showkamp som står på dagsorden denne dagen. Før kampen skal Grodås ha trening med keeperne fra jenter 13, til og med A- og B- lagene i femte og sjette divisjon. I tillegg skal Halle og Sundby ta en økt med gutter 16.

– Her er det sjanse til å få mange gode innspill, sier Per Arthur.

Alle trenerne og keeperne i fotballgruppa fra et visst aldersnivå, blir invitert til treningene.

Old Boys dekker alle utgifter for dagen, men de håper på et overskudd på grill- og kiosksalget på kvelden. Overskuddet går til fotballgruppa. Torsdag innvilget Formannskapet i Dovre 9000 kroner til arrangementet, fra ordførerens reservepost.

Historien bak

Men hvordan får egentlig Old Boys en gjeng tidligere fotballtopper til en showkamp på Dombås?

Det er en lang historie. Utgangspunktet er fra en av Per Arthurs mange turer for å se landskamper, og hans bekjentskaper i fotballforbundet, og denne historien starter i Tirana i Albania i 2013. Da hadde Per Arthur med seg tre personer til. I følge en av disse, Arne Hage, var dette den ene gangen han var litt «stor i kjeften». Per Arthur og de tre kjørte charterfly med landslaget, og Arne foreslo til Sundby og gjengen at de skulle tatt en kamp. Siden har det vært nevnt nå og da. I fjor tok de tidligere fotballtoppene det opp med Old Boys, og ville til deres overraskelse

komme til Dombås.

Per Arthur er lagleder, og forteller at taktikken hans er diplomatisk, alle skal få spille i løpet av kampen.

– Men vi har gitt forbunds-gutta beskjed om at de må ta med leggskinner, spøker Arne og Per Arthur.

Helkveld

Mens Old Boys står for underholdningen, stiller fotballgruppa opp med varm grill og kiosk.

– Vi oppfordrer folk til å møte opp og støtte fotballen, sier Arne.

Fotballgruppa aktiviserer nesten 270 personer i kommunen, inkludert barn, lagledere og trenere .

– All ære til vinteridretten. Men nå er det fotballen sin tur til å få et løft. Det er den største gruppa til å aktivisere barn her, sier Per Arthur.