Scoret mot Grodås

Grodås sine kattemyke bevegelser i målet hjalp ikke mot en sterk høyre fra Dombås. Etter kampen ble blåst i gang var det knappe to minutter spilletid før Jan Inge Haugen satte ballen i mål.

Dombås Old Boys satte takten, men Gunnar Halle, Tom Sundby og co klarte å avansere til 1-2 ved pause.

Spennende kamp

De tidligere landslagsspillerne tok turen ens ærend for å spille showkamp mot Old Boys, og fikk anledning til å trene jenter 13/14 og gutter 16, samt keepere, før kampen. Det satte fotballspillerne og trenerne stor pris på. De fikk med seg mange gode tips og ny inspirasjon fra de tidligere fotballproffene.

Kampen bød på spenning fra start til slutt, og det var mange målsjanser i de 40 minuttene med spilletid.

Bommet på sjanse

I andre omgang fortsatte spenningen. Det tok ikke lang tid før «landslaget» avanserte med ytterligere to mål. Old Boys hadde mange sjanser, men Grodås var ikke lett å bryne seg på.

Roy Ovrum fikk en av de bedre sjanseneda han kom alene mot Grodås innenfor 16-meteren. Dessverre ble det bom.

– En slik sjanse får du aldri igjen Roy, sa speaker Bengt Fasteraune.

Selv synes Roy det var surt, men at det var moro å spille mot tidligere landslagsspillere.

Gunnar Halle uttalte etter kampen at han syntes det var artig.

– Og så mye folk da, sier veteranen, som blant annet har 64 landslagskamper bak seg.

– Hvordan var nivået i kampen?

– Nivået var skyhøyt. Som du så var vi litt nervøse i starten, men vi fikk tatt tak og organisert oss bra, sa Halle etter kampen.

Mye publikum

Publikum stilte opp om arrangementet, og anslagsvis var det vel 400 personer som kom for å se kampen på Myra. Været var på Dombås ILs side, selv om det kom noen regndråper.

Historien bak landslags-besøket er lang, men i korte trekk dreier det seg om tilfeldige, gode, bekjentskaper på en av de mange landslagsturene Per Arthur Olsen og en gjeng har vært med på.

Bidrag til Myra

Old Boys sa i forkant av kampen at de skulle støtte fotbalhallen på Myra med 1000 kroner per baklengsmål. Fire tusen kroner er i seg selv mye penger, men Per Arthur Olsen forteller at det blir mer.

– Vi gir 10 000 kroner, forteller fotballveteranen.

I tillegg gikk inntektene fra matsalget til fotballhallen denne dagen til ny hall på Dombås.

– En festdag

Leder i Dombås IL fotballgruppa, Njål Nyløkken, var strålende fornøyd etter dagen.

– Det har vært en festdag for oss å ha besøk, sa Nyløkken etter kampen.

Fotballgruppa skal etter planen sette spaden i jorda for den nye fotballhallen i høst.

De fikk ikke tippemidler i år, selv om de var topp prioritert på lista som avgjøres av politikerne. Dombås skiarena er bygget ut i flere trinn, og det siste trinnet fikk midler i årets omgang.