Neste stopp: Dombås

- Jeg gleder meg til å vise fram hjembygda, og er helt sikker på at det vil framstå på en veldig god måte, sier Karianne Stordal, redaksjonssjef i NRK Hedmark og Oppland.

Den opprinnelige dovringen mønstret på Sommertoget i Steinkjær, og skal følge toget helt fram til Åndalsnes på lørdag. Hun sier det er en stor opplevelse å være med på turen.

- Her sender vil fra hver krik og krok av landet, og viser at det ikke bare er fra de store byene det kan sendes. Her gir vi tilbake til lisensbetalerne, sier Stordal, som har lange og morsomme dager med arrangementet.

Hun håper lesjinger og dovringer vil møte opp på stasjonene og langs sporet, men har et viktig tips.

- Det lureste er å stå rundt 100 meter unna, da er det lettest for kameraene å fokusere på dere, sier Stordal.

Hun er spesielt imponsert over alle barn og barnehager som har møtt fram, og håper mange vil komme til Dombås for å møte Fantorangen og Perla.

Opp med flagget

Toget kjører gjennom Dovre og Lesja 7., 8., og 11. juli. Da er det bare å få flaggene opp. Toget vil ha flere timinutters stopp på stasjonene i kommunene, i tillegg til Sommeråpent-sendingen fra Dombås.

På Hjerkinn stasjon vil det være folk som viser fram moskusen og foteller om reiselivet på fjellet. På Bjorli lørdag vil det være lokalmat, sang, snø, korps og fallskjermhoppere. På Lesja tirsdag vil det være husflidslag, korps, sang, pilegrimer og mye annet. Dovre Vel vil sørge for å motta toget på en god måte når det stopper på Dovre stasjon tirsdag.

Også på Lora stasjon og Lesjaverk stasjon har det blitt mobilisert for at folket skal møte statskanalen på sin ferd. I tillegg vil det være folk på blant annet Rånåkollen og Vettaberget.

Flagg og folkefest

Arnfinn Holten ved Lesjaskogsvatnet Camping vil også lage folkefest for sommertoget. Raumabanen går gjennom den gamle campingplassen på Lesjaskog, og er en av få strekninger der man ser ned på Lesja- skogsvatnet. Holten håper det er mange på campingen når toget passerer lørdag 8. juli.

- Her skal det være flagg og folk på parkeringsplassen ved jernbanen, båter på vatnet og folk som bader, sier Holten.

Han understreker at han ikke vil være i konkurranse med det som skjer når toget stopper ti minutter på Bjorli stasjon, men håper det er nok mennesker til at det kan være folkeliv begge steder.

- Alle er hjertelig velkomne hit, sier Holten.

Den store dagen

Fredag er den store tog-dagen på Dombås. På veg fra Oppdal til Dombås er det varslet at det vil være båt- og folkeliv ved Vålåsjøen å se på tv.

På Dombås stasjon blir det aktiviteter på dagtid, og konsert før direktesendingen med Sommeråpent, med programlederne Jenny Skavlan og Hans Olav Brenner fra Dombås stasjon fredag kveld. Tora Berger og skiskytterforbundet kommer med «Spenning i sikte», og lokale ski- og snowboardere skal vise kunster på trampoline.

Dovrefjell Disharmoniske Selskab vil holde en minikonsert når toget kommer og synge det velkommen til Dombås. Nasjonalparkriket Reiseliv arrangerer konkurransen «Fang en moskus». Hjerleid skole- og Handverkssenter demonstrerer smiing og treskjæring, det blir quiz og Dovre Bygdekvinnelag selger tradisjonskost.

Fantorangen og Perla kommer og det går ryktes at det skal være slimballkasting. Kveldskonserten byr på Iver Johnson Holsbrekken, Bjørn Sigurd Glorvigen med venner og DÅM. Lørdag morgen sender Reiseradioen direkte fra Dombås stasjon før toget drar videre til Åndalsnes. Her skal Dombås musikkforening «spille av gårde» toget.