- En fantastisk opplevelse

NRKs Sommertog ble mottatt med flagg, sang og en perrong full av glade mennesker. Fredag ettermiddag var det Dombås sin tur til å få besøk av statskanalens 250 meter lange sommervidunder. Prosjektleder Thomas Hellum beskriver reisen rundt om i Norges land som fantastisk.

- Det blir flottere og flottere for hver dag som går. Vi hadde en flott tur over fjellet, vi så til og med moskus, forteller Hellum.

Variasjon

Det er litt over 60 personer i sving på toget, her arbeider folk med både Reiseradioen, Nrk Super, Minutt of minutt sending og Sommeråpnet. De har sovevogner, og oppholdsvogner, regivogner og eget kjøkken. Hellum beskriver stemningen han møter rundt om som ekte. Nrk har ikke lagt inn bestillinger eller kommet med forslag til hva som skal møte dem på stasjonene.

- På denne måten får vi mest mulig variasjon. Vi merker at det er festdager, ikke bare for oss, men for stedet vi kommer til. Jo mindre stedet er, jo større er gjerne arrangementet, sier han.

Også Sommeråpent har valgt å legge seg på en lokal linje, med gjester med lokal tilknytning.

- Dette blir tv som folk identifiserer seg med, mener han.

På sendingen fra Dombås får vi møte blant andre Per Anders Håvelsrud, Lise Granden Berg, Marie Olsen Bye og Johanne Killi.

Kjendismøte

Fantorangen var den mest populære skikkelsen på Dombås stasjon. Selv om Jenny Skavlan også var populær å ta selfie med, var det den oransje elefantaktige saken som skapte mest beundring. Populære var også damene i Dovre bygdekvinnelag, som solge tradisjonsmat fra Dovre. Kidsa fra friskigruppa i Dombås IL vakte beundring med sine skyhøye hopp, og smedene fra Hjerleid fikk det til å gå varmt. Mange traff blink på aktivitetene Dombås IL og Norges Skiskytterforbund hadde, og Dovrefjell Disharmoniske Selskab fylte perrongen med sang. Dovregubben hadde også tatt turen ned fra fjellet for anledningen.

- Alt har gått etter planen. Det er artig å se som mange av både tilreisende og bygdefolk her, sa prosjektleder i Trollbinde, Lasse Stadeløkken.

Trollbinde var ansvarlige for arrangementet på stasjonen.

I morgen legger toget avgårde gjennom Lesja og til Åndalsnes.