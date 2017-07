Innbrudd på Lyftingsmo

Mandag fikk Lesja Dovre lensmannskontor melding om et innbrudd i et hus på Lyftingsmo i Lesja. Huset ligger langs Romsdalsvegen. Senere på dagen kom det melding om et innbruddsforsøk i samme område. En rute var knust, men ingen hadde kommet seg inn i dette andre huset.

- Det er verdisaker som er borte, men vi har ikke oversikt over dette enda, sier Emil Nørstebø, politibetjent ved Lesja Dovre lensmannskontor.

Meldingen om innbruddet kom klokken 12.30 mandag. Innbruddet skal ha skjedd i timene før dette.

Interessant bil

I forbindelse med innbruddet ønsker politiet tips dersom noen har sett en eldre VW Passat med litauske skilter i området. Politiet finner den interessant etter tips om at den hadde vært i området i det aktuelle tidsrommet, med noe merkelige plasseringer. Det skal ha vært to menn i bilen.

- Vi understreker at det ikke er sikkert at bilen er innblandet, og at flere kan ha slike biler. Men dersom noen noterer seg registreringsnummer er vi interessert i det, sier Nørstebø.

Det har ikke kommet inn melding om flere innbruddsforsøk enn de to på Lyftingsmo.