881 uten strøm

I går kveld ble den vestlige delen av Lesja rammet av et uvanlig kraftig tordenvær.

- Været kom fort. Det første lynet jeg så, anslo jeg til å være flere kilometer borte, det neste var rett over hodet på meg, forteller Harald Pedersen, som var på jobb som banemester på Lyftingsmo da det smalt.

Travelt for Eidefoss

Overordnet vakt hos Eidefoss, Steinar Dalen, forteller at han fikk første feilmelding klokka 18:50 i går kveld.

- Det var første utfall av strøm, også gikk det slag i slag, sier han.

I alt 881 strømabbonnenter fra Lora og vestover mot fylkesgrensens var uten strøm i kortere eller lengre perioder.

- Det var bare et fåtall som ble uten strøm lenge, ved midnatt var det vel omkring ti som fortsatt var uten strøm, forteller Dalen.

Alt skal være i orden igjen nå.

Eidefoss satte inn ekstra mannskap i området tidlig på kvelden, og har jobbet i hele natt, og deler av dagen i dag med å rette feil.

- Vi har blant annet byttet en transformator, og tatt hånd om flere isolatorfeil, men nå skal alt være i orden igjen, sier Dalen til Vigga mandag ettermiddag.

En del skader

Såvidt Vigga kjenner til er det ikke meldt om større materielle skader etter uværet, men flere har skader på internett og datautstyr. En av dem som opplevde det plutselige været som dramatisk var Harald Pedersen, som var ute som frivillig for å slå og vanne fotballbanen på Lyftingsmo.

- Jeg bestemte meg for å avslutte selv om jeg egentlig ikke var ferdig, da jeg så det første lynet, forteller han.

Han sier han ikke er redd torden, men likevel føler seg litt utsatt ute på den åpne banen. Han gjorde sannsynligvis et fornuftig valg, for han hadde ikke før fått satt fra seg klipperen og kommet seg i bilen før det smalt. Skikkelig denne gangen.

- Det flashet rundt meg, og jeg skjønte ingenting. Min første tanke var at klipperen lakk bensin og hadde eksplodert og tatt fyr, så jeg løp ut av bilen igjen for å sjekke, men den var like hel.

Dramatikk på Lyftingsmo.

Det var først da han så merket i biltaket han skjønte hvor nær lynet han faktisk hadde vært.

- Det var litt av et brak, og en skremmende opplevelse, bekrefter Pedersen.

Heldigvis var Pedersen selv like hel, og i dag var han på plass igjen på banen, for å få gjort ferdig det han måtte dra fra i går.

- Det blir noen timer her i løpet av en sommer, men det er god betaling å se alle de fornøyde og blide ungene som bruker banen, smiler han.