Carwalks til Lesja

En tidlig onsdag morgen, midt i ferietid for mange, møttes en engasjert gjeng ved Coop marked på Lesjaverk. Anledningen var offisiell åpning av de nye Carwalks- postene som har kommet på plass i Lesja, etter initiativ fra Solveig Brøste Sletta i Nordveggen.

Turer nær vegen

Carwalks har vært populært i Romsdalen, siden de første postene dukket opp der for rundt to år siden, og med de fem nye postene i Lesja kan vegfarende nå glede seg over til sammen femten fine småturer langs strekningen Dombås – Åndalsnes.

- Vi har stor gjennomfartstrafikk på Lesja, og forhåpentligvis kan dette få flere til å stoppe opp, sier ordfører Mariann Skotte.

- Carwalk-turene har bilturist-perspektiv, påpeker rådmann Willy Sægrov.

Alle som bor i Lesja vet at bygda bugner av turmuligheter, men disse turene er spesielt tilrettelagt for vegfarende. Alle har utgangspunkt fra E136, og de skal ha en lengde på 30 – 90 minutter.

Romsdal og Lesja under ett

Aasmund Kolstad, leder i Lesja og Bjorli næringslag, driver selv med overnattingsturisme, og han mener det er kjærkomment med korte, lett tilgjengelige turer å tilby turister.

- Hva som menes med en lett fjelltur kan variere mye, og jeg synes det er positivt at også de som ikke kommer først og fremst for å gå i fjellet kan få se noe av den fine naturen Lesja har å by på, sier han.

De fem postene i Lesja har utgangspunkt fra nærbutikkene på Bjorli - Bøvertråkket, Lesjaskog - Grønfossen, Lesjaverk – Lesja jernverk, Lora - Sveavarden og Lesja - Aurtandfeltet, og den ryddige og fine brosjyren som viser veg er nå tilgjengelig på alle butikker og overnattingssteder i Lesja.

- Jeg synes det er fint at de har fått til en felles brosjyre for Romsdal og Lesja. For vegvarende turister er det naturlig å tenke den strekningen som en enhet, mener Sægrov.

Vinn - vinn

På kartet i brosjyren er også spise- og overnattingssteder tegnet inn, og det er ikke tilfeldig at alle turene har utgangspunkt ved ”et kasseapparat” som Brøste Sletta selv uttrykker det. Turene skal gi folk en opplevelse, men er også et samarbeid med næringslivet.

- Målet er generelt at folk skal stoppe opp og tilbringe mer tid her, og det bør også de lokale butikkene nyte godt av, mener Sægrov.

- Lesja kommune ønsker å rette en stor takk til Nordveggen for godt arbeid, med et resultat som virkelig blir synlig i bygda, sa Skotte da hun avduket startpunktet for turen på Lesjaverk.