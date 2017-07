Kom til oss for å jakte

Slik prøver rådmann Willy Sægrov nå å lokke til seg nye innbyggere, og allerede er det noen som har ”bitt på kroken”.

Målet er å gå i null

Kampanjen er rettet mot utenbygdsboende som har hytte i Lesja, som nå tilbys praktisk og økonomisk bistand dersom de ønsker en midlertidig bruksendring fra hytte til helårsbolig.

- Vi ønsker å legge til rette for at det blir enklere å bruke hytta som bolig, sier Sægrov.

Han har tro på dette som et kortsiktig tiltak for å hindre befolkningsnedgang, parallelt med at det jobbes med andre, mer langsiktige tiltak.

- I fjor gikk Lesja i minus med fjorten innbyggere, så målet vårt er å få minst fjorten søkere her, slik at vi hvert fall går i null, og det har jeg tro på at vi klarer, sier Sægrov.

Så langt er det fire som har søkt, men ingen av søknadene er foreløpig ferdig behandlet.

Unik lokkemat

- Vi lokker med reinsløyve, for det er unikt for Lesja. Selvsagt har vi fin natur, men det er det jo flere hundre andre kommuner som har også. Som utenbygdsboende kan du risikere å måtte vente førti år på å få skyte storbukken du har drømt om. Som innenbygdsboende får du jakt hvert år, og med denne kampanjen sikres du også ”fritt kort” første året. Det er et tilbud mange kommer til å vurdere, mener Sægrov.

Bruksendringen som tilbys er i første omgang midlertidig. Dersom folk senere ønsker å selge hyttene sine, vil det være en fordel å kunne selge dem som fritidsbolig, og da bistår Lesja kommune også i den prosessen.