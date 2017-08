Duket for Grimsdalsdager

- Målet er at disse dagene skal fylles med mest mulig, sier Bjørnhild Vigerust.

Hun er ansvarlig arrangør for markedsdagen på Pundarvangen, og godt fornøyd med bredden både den dagen, og hele helga sett under ett.

Godt samarbeid med Grimsdalshytta

- Det er veldig moro at Grimsdalshytta har kommet så aktivt på banen. De tilbyr både vinsmaking, utendørs fjellkino og sæterbuffet, forteller Vigerust.

De to foregående årene har det vært ølsmaking, noe som har vært veldig populært, og i år prøver altså arrangøren med vinsmaking med den lokale leverandøren Bertil og Martens.

Sæterbuffeten på søndag var også en vinner i fjor.

- Da gikk de tom for mat, så jeg satser på at de har tatt høyde for det i år, kommenterer Vigerust.

Med mattradisjoner og sæterkultur i fokus er det også åpet hus på Talleraassætra like ved, der publikum kan få være med å stelle dyr og se tradisjonell ysting og foredling av melkeprodukter.

Benedicte Brænden

Markedsdagen på Pundarvangen søndag blir arrangert som tradisjonelt, i år også med både kulturelle innslag og matservering.

- Tanken er at dette skal kunne være en arena for unge, lovende lokale artister å vise seg frem, så her vil det bli både sang og buskspel, lover Vigerust.

Kristin Tuva Kveen fra Vågå er en av dem publikum vil få høre.

Ellers mener hun konserten på Tollevshaugen i år som tidligere vil bli et av høydepunktene. I år er hovedattraksjonen den kritikerroste countryartisten Benedicte Brænden. Utover kvelden holder den lokale trubaduren Geir Jørgen Lyftingsmo liv i scenen.