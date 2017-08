Fotballfesten er igang

Avspark er tatt på Ekebergsletta, og årets fotballeventyr er godt i gang for barn og ungdom fra hele landet.

Fra Lesja og Lesjaskog IL deltar tre lag i år; J16, J14 og G14. Alle tre lagene spilte sine åpningskamper i går. J14 laget møtte for sterk motstand hos Eik, og gikk på et 0 - 4 tap. J16 laget vant knepent 2 - 1 over Sokndal, mens G14 slo til med storseier 5 - 0 over Leangen.