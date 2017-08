Kalvedans på Bygdatunet

Den tradisjonelle kalvemønstringen har blitt et kjærkomment innslag under Markens Grøde. Også i år hadde mange barn tatt turen, med mer eller mindre veloppdragne kalver i grime og bånd.

Varierte triks

Noen har brukt mye tid på å trene, og lært kalvene diverse triks. Noen kan gå fint i volte, noen kan stå stille, og en har lært seg trikset "kyss på truten". Den uvante settingen ved scenen på Bygdatunet gjør imidlertid kalvene oppspilte, og noen glemmer visst rent alt de har trent på til denne store dagen. Et par stikker av, og må innhentes på jordet ved siden av, mens andre står så bom stille at det blir vanskelig for eierne å stille til intervju.

Sjarmerende

Men søte er de, både kalvene og (l)eierne, og publikum lot seg både sjarmere, imponere og underholde av showet, som i år ble ledet av Tore Utgaard.

Vigga kommer tilbake med en fyldig dekning av årets Markens grøde i neste ukes papiravis.